Владельцу воронежской группы компаний «БиК» дали больше полутора лет колонии

СЕГОДНЯ 14:56 2018-12-25T14:56:13+03:00

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- Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 43-летнего консультанта по юридическим вопросам ООО УК «БиК», - сообщили 25 декабря в пресс-службе СУ СК по Воронежской области.

Фактически мужчина был владельцем группы компаний «БиК». Теперь ему предстоит ответить по статьям УК РФ «Мошенничество» и «Приготовление к мошенничеству».

В собственности матери этого мужчины был земельный участок по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 9 «а». Обманом, как уверяют следователи, он приобрел право собственности на два смежных земельных участка площадью 336 кв. м. и 71 кв.м. Сделки проходили с марта по сентябрь 2015 года. Таким образом площадь его территории выросла с 1980 кв.м. до 2387 кв.м.

Примерно к 7 декабря 2016 года он изготовил подложный протокола внеочередного общего собрания собственников помещений многоквартирных домов 14 «а» и 14 по ул. Студенческая.

А также у него «появился» акта согласования местоположения границ указанного земельного участка с жильцами данных домов и ДИЗО Воронежской области. Благодаря этому изначальный участок удалось увеличить уже до 2997 кв.м.

Руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Александр Медведев рассказал, что на предварительном следствии владелец группы компаний «БиК» вину не признал. Однако следствием собрано достаточно доказательств.

Наложен арест на движимое и недвижимое имущество обвиняемого, а также земельный участок по адресу: г. Воронеж, ул. Кольцовская, 9 «а».

Суд приговорил предприимчивого мужчину к 1 году и 8 месяцам колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.