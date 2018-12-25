Заработавший в Центральном парке Воронежа каток назвали самым большим в Черноземье
Он заработал 22 декабря
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В мэрии Воронежа сообщают, что 22 декабря в бывшем "Динамо" торжественно открыли каток. Он стал самым большим местом для катания на коньках под открытым небом в черноземных регионах.
- На территории имеется теплый холл, буфет, туалет, гардероб, прокат и заточка коньков. Для любителей спортивных игр рядом расположена отдельная хоккейная коробка, - рассказывают в пресс-службе городской администрации.
Всего в центре города работают девять катков. Семь из них для массового катания с прокатом коньков и два во дворах жилых домов.