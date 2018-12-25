Метель и сильный снегопад будут гостить в Воронежской области до утра среды

СЕГОДНЯ 14:43 2018-12-25T14:43:58+03:00

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Мы уже говорили, что днем 25 декабря местами, особенно на юге Воронежской области, ожидаются: сильный ветер, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы, усиление восточного ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в Воронежском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели рекомендовали в этот вторник ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Также важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

Сейчас же в ГУ МЧС по Воронежской области уточнили прогноз: сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы ожидаются с 18:00 25 декабря до 6:00 26 декабря в отдельных районах. Соответственно постарайтесь быть осторожнее.