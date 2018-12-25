За неделю грипп и ОРВИ подкосили 7238 жителей Воронежской области
За неделю с 17 по 23 декабря за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа обратились 7238 жителей Воронежской области. Среди них 4395 пациентов в возрасте до 14 лет (61%).
Лабораторные исследования взятых от 58 пациентов проб показали, что чаще всего заболевания вызывают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, парагрипп, бокавирус, коронавирус.
Сотрудники Роспотребнадзора напоминают меры неспецифической профилактики ОРВИ:
Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.
Пользуйтесь маской в местах скопления людей.
Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.
Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.
Промывайте полость носа после улицы и общественного транспорта
Регулярно проветривайте помещение, делайте влажную уборку и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.
Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.) и блюд с добавлением чеснока и лука.
По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет. В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).
Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.