За неделю грипп и ОРВИ подкосили 7238 жителей Воронежской области

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-25T14:17:24+03:00

Для профилактики заболевания врачи советуют пользоваться медицинскими масками. Фото: из архива «КП»

Но до эпидемии еще далеко

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За неделю с 17 по 23 декабря за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа обратились 7238 жителей Воронежской области. Среди них 4395 пациентов в возрасте до 14 лет (61%).

Лабораторные исследования взятых от 58 пациентов проб показали, что чаще всего заболевания вызывают вирусы не гриппозной этиологии: аденовирусы, парагрипп, бокавирус, коронавирус.

Сотрудники Роспотребнадзора напоминают меры неспецифической профилактики ОРВИ:

Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

Пользуйтесь маской в местах скопления людей.

Избегайте тесных контактов с людьми, которые имеют признаки заболевания, например чихают или кашляют.

Регулярно тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы и общественного транспорта.

Промывайте полость носа после улицы и общественного транспорта

Регулярно проветривайте помещение, делайте влажную уборку и увлажняйте воздух в помещении, в котором находитесь.

Ешьте как можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.) и блюд с добавлением чеснока и лука.

По рекомендации врача используйте препараты и средства, повышающие иммунитет. В случае появления заболевших гриппом в семье или рабочем коллективе — начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).

Ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.