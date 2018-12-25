Фонд капремонта Воронежской области обжалует решения УФАС о сговоре с подрядчиками

СЕГОДНЯ 13:37 2018-12-25T13:37:57+03:00

В организации уверены, что все договоры были заключены законно

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Антимонопольная служба усмотрела нарушение закона «О защите конкуренции» в деятельности Фонда капремонта Воронежской области. Основанием для возбуждения дела - заключение договоров по строительному контролю без соблюдения необходимых требований.

В УФАС обратили внимание, что список домов, для капремонта которых готовили проектно-сметную документацию, расширился. И выполнять эти работы взялись старые подрядчики, у новых же просто не было шанса. Однако в самом Фонде с подобной постановкой вопроса не согласны.

Предварительные отборы подрядных организаций для выполнения работ по капремонту в Воронежской области систематически проводятся с июля 2016 года. Они проходят в электронной форме и в два этапа. Первый этап – предварительный отбор, по результатам которого формируется реестр квалифицированных подрядных организаций. Второй этап – электронный аукцион, в котором могут принять участие только включенные в реестр организации.

- Однако договоры с «Облкоммунсервис», МКУ «Городская дирекция единого заказчика жилищно-коммунального хозяйства» и ООО «РегионЖилСтрой» заключены в 2015 году – до вступления в силу постановления Правительства РФ, - комментируют в пресс-службе регионального Фонда капремонта.

По версии Фонда, заключению договоров предшествовало проведение открытого конкурса по отбору подрядных организаций на разработку проектно-сметной документации и осуществление строительного контроля. Вся конкурсная документация была размещена на сайте организации.

- С ней мог ознакомиться любой потенциальный участник конкурсного отбора. По итогам победителями были признаны ГУП ВО «Облкоммунсервис», МКУ «Гордез ЖКХ» и ООО «РегионЖилСтрой». Заключение с ними бессрочных договоров не противоречило ни Жилищному кодексу РФ, ни антимонопольному законодательству, что подтверждается отсутствием претензий и замечаний контрольно-надзорных органов при проведении ими в 2015-2016 годах многочисленных проверок, - уверены в Фонде.

Региональный оператор обжалует вынесенные решения УФАС в Арбитражном суде Воронежской области. Остается ждать, чем же кончится этот процесс.