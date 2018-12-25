На воронежской трассе пока водитель ходил за продуктами, его фура скатилась в кювет

СЕГОДНЯ 13:12 2018-12-25T13:13:00+03:00

К счастью, грузовик удалось вытащить с помощью другой машины

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24 декабря в Нижнедевицком районе на 155 километре автодороги «Р-298» грузовой автомобиль «МАН» угодил в кювет. Фура не съехала с дороги полностью, но и забраться назад большегрузная машина также не могла. Безвыходная ситуация?

Около 14:50 часов водителя, попавшего в ЧП, в ходе патрулирования заметили сотрудники Госавтоинспекции.

Мужчина рассказал, что ехал из Курска в Воронеж. Он остановился около заправочной станции, чтобы купить продукты. Однако, съехав с дороги на обочину, под тяжестью груза, задняя часть автомобиля частично сползла в кювет.

Сотрудники Госавтоинспекции обратились за помощью к водителю мимо проезжающего фуры «Вольво», который откликнулся на просьбу.

Грузовик «МАН» был отбуксирован на безопасное место на проезжей части. Мужчина, попавший в сложную дорожную ситуацию, искренне поблагодарил сотрудников Госавтоинспекции, а также водителя автомобиля «Вольво» за отзывчивость.