2018-12-25T13:07:56+03:00
Происшествия

В Воронежской области через месяц после смерти мужчины в траншее возбудили уголовное дело

ЧП случилось в поселке Хохольский
Юрий КОЗЛОВ
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Место трагедии.Место трагедии.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Сотрудник Следственного комитета возбудили уголовное дело по ч.2 ст.216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека».

Трагедия случилась еще в ноябре. Рабочий занимался монтажом канализации на улице Спортивной поселка Хохольский Хохольского района. На 59-летнего мужчину рухнула стена траншеи.

- Изъяты документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрашиваются сотрудники организации. Назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская и строительно-техническая. Виновнику смерти мужчины грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщил заместитель руководителя Хохольского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Данила Панкин.

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