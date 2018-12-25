2018-12-25T13:02:02+03:00
Общество

В Санкт-Петербурге хотят отобрать у воронежского аэропорта имя Петра I

Или добиться того, чтобы в честь государя назвали сразу две воздушные гавани
Виктор ПАВЛОВ
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Голосование закончилось. А интрига сохраняетсяГолосование закончилось. А интрига сохраняетсяФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Петербуржцам по-прежнему не дают покоя итоги конкурса "Великие имена России". В Северной столице считают, что негоже воронежскому аэропорту носить имя Петра I. Считают, что для Пулково оно подходит лучше.

Глава Общественной палаты Санкт-Петербурга Нина Кукурузова заявила, что окончательных результатов пока нет, и вообще непонятно, как в Воронеже за государя подали больше голосов, чем в Петербурге. (Поясним, что расчет велся не по числу голосовавших, а по процентам от общего количества За Петра были около 47% петербуржцев и 59% воронежцев.) Кукурузова уверена, что имя государя более пристало основанной им Северной столице.

К слову, в Общественной палате не видят противоречия в том, чтобы назвать в честь Петра I сразу два аэропорта - в Петербурге и в Воронеже. Добавим, что окончательное решение будут принимать в правительстве. К результатам голосования могут и не прислушаться.

Кстати, недавно воронежский историк дал ответ на критику сенатора, которой не понравилось новое название аэропорта. Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявила, что Петр I пробыл в Воронеже "несколько дней".

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