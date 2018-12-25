2018-12-25T12:55:28+03:00
Происшествия

В Воронежской области матерый рецидивист, зарезавший знакомого, сядет на 16 лет

Мужчина умер на улице
Юрий КОЗЛОВ
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В этом доме произошло убийство.В этом доме произошло убийство.Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.
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Суд вынес приговор 38-летнему жителю Борисоглебска. Его признали виновным по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство».

26 мая в доме на улице Солдатская Борисоглебска 38-летний мужчина выпивал со своим 51-летним знакомым. Собутыльники поссорились. Тот, кто помоложе, вспомнил тюремные привычки решать конфликты, достал нож и вонзил его приятелю в грудь. А потом еще два раза ударил деревянной доской по голове. Раненый мужчина вышел на улицу. Там его увидели односельчане, которые вызвали скорую. Мужчину отвезли в больницу, где он умер – нож попал в левое легкое.

- 38-летнего жителя Борисоглебска задержали. Вначале он признал свою вину, но потом отказался от своих показаний, - рассказал руководитель Борисоглебского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Юрий Абуладзе. – Однако доказательств в отношении него собрали и без того достаточно: в частности, показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз. Суд приговорил мужчину к 16 годам колонии строгого режима.

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