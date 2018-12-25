«Дивногорье» приглашает воронежцев на новогодние экскурсии

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-25T11:58:05+03:00

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В дни новогодних каникул воронежцы могут посетить музей-заповедник «Дивногорье». В период со 2 по 6 января ежедневно с 13.00 гостей группой в сопровождении экскурсовода проведут в храмовый пещерный комплекс в Больших Дивах.

Гости могут остаться в заповеднике на ночевку – гостиница музея работает круглый год. А вот о питании придется позаботится самостоятельно: кафе и сувенирная лавка закрыты до весны.

Дополнительную информацию об экскурсиях можно получить по телефону 8-961-029-81-35. Телефон гостиницы 8-960-133-91-79.