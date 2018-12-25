В Воронежской области 14-я «Лада» протаранила автосервис и три машины

СЕГОДНЯ 11:41 2018-12-25T11:42:46+03:00

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Во вторник, 25 декабря, в 7.10 в Бобровском районе на 610 километре трассы «Дон» водитель 14-й «Лады», 23-летний житель Карачаево-Черкесии, ехавший со стороны Воронежа в направлении Ростова-на-Дону, врезался в «Киа-Рио». После удара «14-я» отлетела на стоявший на дороге автосервис. «Киа» въехала в металлическое ограждение, а потом «догнала» ехавшую в попутном направлении «девятку». Та в свою очередь ударила двигавшийся впереди «Митсубиси-ASX».

- Травмы получили водитель 14-й «Лады» и его пассажир, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – Их отвезли в больницу. 32-летний житель Краснодарского края, руливший «Рио», и два наших земляка, 43-летний шофер «девятки» и 68-летний водитель «Мицубиси», по предварительным данным, серьезных ранений не получили. По факту ДТП специалисты проводят проверку.

Напомним, в понедельник, 24 декабря, около 11 часов в Богучарском районе «Мерседес» с полуприцепом протаранил микроавтобус той же марки. В ДТП погибли двое жителей ближнего зарубежья, мужчины 32 и 50 лет. Еще семеро ранены. В больницу попали водитель микроавтобуса и его пассажиры: женщины 23 и 49 лет и мужчины 28, 30, 34 и 35 лет, все жители ближнего зарубежья. Против 39-летнего жителя Ставропольского края, рулившего иномаркой с полуприцепом, возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (до семи лет лишения свободы).