2018-12-25T11:42:46+03:00
Происшествия

В Воронежской области 14-я «Лада» протаранила автосервис и три машины

Водитель и пассажир «14-й» попали в больницу
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
В больницу попали водитель и пассажиры 14-й "Лады".В больницу попали водитель и пассажиры 14-й "Лады".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Во вторник, 25 декабря, в 7.10 в Бобровском районе на 610 километре трассы «Дон» водитель 14-й «Лады», 23-летний житель Карачаево-Черкесии, ехавший со стороны Воронежа в направлении Ростова-на-Дону, врезался в «Киа-Рио». После удара «14-я» отлетела на стоявший на дороге автосервис. «Киа» въехала в металлическое ограждение, а потом «догнала» ехавшую в попутном направлении «девятку». Та в свою очередь ударила двигавшийся впереди «Митсубиси-ASX».

- Травмы получили водитель 14-й «Лады» и его пассажир, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. – Их отвезли в больницу. 32-летний житель Краснодарского края, руливший «Рио», и два наших земляка, 43-летний шофер «девятки» и 68-летний водитель «Мицубиси», по предварительным данным, серьезных ранений не получили. По факту ДТП специалисты проводят проверку.

Напомним, в понедельник, 24 декабря, около 11 часов в Богучарском районе «Мерседес» с полуприцепом протаранил микроавтобус той же марки. В ДТП погибли двое жителей ближнего зарубежья, мужчины 32 и 50 лет. Еще семеро ранены. В больницу попали водитель микроавтобуса и его пассажиры: женщины 23 и 49 лет и мужчины 28, 30, 34 и 35 лет, все жители ближнего зарубежья. Против 39-летнего жителя Ставропольского края, рулившего иномаркой с полуприцепом, возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» (до семи лет лишения свободы).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фонд капремонта Воронежской области обжалует решения УФАС о сговоре с подрядчиками
На воронежской трассе пока водитель ходил за продуктами, его фура скатилась в кювет
В Воронежской области через месяц после смерти мужчины в траншее возбудили уголовное дело
В Санкт-Петербурге хотят отобрать у воронежского аэропорта имя Петра I
В Воронежской области матерый рецидивист, зарезавший знакомого, сядет на 16 лет
«Дивногорье» приглашает воронежцев на новогодние экскурсии
Юные танцоры брейк-данса из Воронежа покорили Максима Галкина
Воронежский губернатор назвал спорным увеличение времени бесплатной парковки у поликлиник
В Воронежском заповеднике появится представительство Деда Мороза
Воронежцам обещают разогнать слякоть с тротуаров и пешеходных переходов
На "Видеофоне" под Воронежем будут собирать телевизоры и микроволновки
Водителю, устроившему страшное ДТП с двумя «Мерседесами» в Воронежской области, грозит уголовное дело
За убийство 80-летнего пациента дома-интерната в Воронежской области налетчика отправили в колонию
Каждый четвертый воронежец раскритиковал архитектурно-исторический облик города
В воронежских электричках Дед Мороз и Снегурочка дарят детям сладости
Спасатели предупреждают воронежцев о сильном ветре и снежных заносах
Воронежский «Буран» разгромил ХК «Саров»
Площадка бывшего мясокомбината «Воронежский» перешла в собственность «дочки» ДСК
В центре Воронежа сделают новую «зебру» и уберут старую
Воронежский губернатор пообещал найти способ взыскать штрафы за неоплаченную платную парковку