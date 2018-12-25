Юные танцоры брейк-данса из Воронежа покорили Максима Галкина

СЕГОДНЯ 11:39 2018-12-25T11:39:56+03:00

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Братья из Воронежа девятилетний Витя и восьмилетний Вова Яшниковы покорили Максима Галкина. Молодые «мастера на все ноги», как назвал их сам ведущий, стали участниками шоу «Лучше всех!». 23 декабря в эфире Первого канала мальчишки показали, что они уже настоящие короли брейк-данса. И это не удивительно, ведь их тренирует первый олимпийский чемпион по этому виду спорта воронежец Сергей Чернышев.

- На соревнованиях наши ребята выступали неоднократно, в телевизоре впервые! Ждем на тренировках! Дальше - больше! - уверен тренер юных танцоров Сергей Чернышев.

Братьев привел на занятия папа Евгений Яшников, по профессии врач-травматолог. Мальчишкам так все понравилось, что теперь они не только танцуют для себя, но и участвую в соревнованиях. Можно ли рассказать, то как крутились и вертелись на головах Витя и Вова? Это, конечно же, нужно видеть.

Тем более, что вместе с братьями Максим Галкин провел эксперимент и попытался выяснить, в какой же шапке лучше крутиться на голове. В головном уборе футбольного фаната или ковбойской шляпе? Впрочем, как показал опыт, молодых спортсменов ничего не может остановить и они готовы выполнять трюки с любым «инвентарем».