2018-12-25T11:39:36+03:00
Общество

Воронежский губернатор назвал спорным увеличение времени бесплатной парковки у поликлиник

Поход ко врачу - обычно история не на один час.
Татьяна МИСТЮКОВА
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С платными парковками в городе пока что наблюдается одна чехарда.С платными парковками в городе пока что наблюдается одна чехарда.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Вчера, 24 декабря, на пресс-конференции Александра Гусева тема платных парковок в Воронеже стала одной из центральных. И речь шла не только о штрафах.

- Про стоимость платных парковок цена меняется не будет. Максимальная оборачиваемость парковок равна 40 процентам. Также там произойдут изменения, но они будут незначительные, - пояснил глава региона.

Дело в том, что депутаты Облдумы готовят закон, по которому рядом со школами, детскими садиками, учреждениями здравоохранения длительность бесплатной парковки увеличивается с 15 минут до 1 часа. Кроме того, бесплатно парковаться смогут многодетные семьи. Также в центре города увеличат количество парковок для инвалидов. Все эти изменения вступят в силу в начале будущего года.

- Решения парковаться у учреждений здравоохранения очень спорное, потому что многие приезжают в поликлиники заранее, ждут приема, - прокомментировал инициативу депутатов губернатор.

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