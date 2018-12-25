В Воронежском заповеднике появится представительство Деда Мороза

СЕГОДНЯ 11:28 2018-12-25T11:28:59+03:00

Изменить размер текста: A A

С 3 по 6 января 2018 года с 12 до 15 часов в Воронежском заповеднике Дед Мороз и Снегурочка будут встречать гостей в фойе Музея природы. Волшебник выслушает пожелания и мечты посетителей. И, может быть, они исполнятся!

А 4 января в 13.00 в заповеднике пройдет Новогодний утренник, который смогут поселить все желающие. И, конечно, это прекрасная возможность окунуться в настоящую зимнюю снежную лесную сказку. Приезжайте, не пожалеете!