2018-12-25T11:28:59+03:00
Общество

В Воронежском заповеднике появится представительство Деда Мороза

Волшебник будет давать «аудиенции» всем желающим в дни новогодних каникул
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
фото с сайта Воронежского заповедника им В.Песковафото с сайта Воронежского заповедника им В.Пескова
Изменить размер текста:

С 3 по 6 января 2018 года с 12 до 15 часов в Воронежском заповеднике Дед Мороз и Снегурочка будут встречать гостей в фойе Музея природы. Волшебник выслушает пожелания и мечты посетителей. И, может быть, они исполнятся!

А 4 января в 13.00 в заповеднике пройдет Новогодний утренник, который смогут поселить все желающие. И, конечно, это прекрасная возможность окунуться в настоящую зимнюю снежную лесную сказку. Приезжайте, не пожалеете!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фонд капремонта Воронежской области обжалует решения УФАС о сговоре с подрядчиками
На воронежской трассе пока водитель ходил за продуктами, его фура скатилась в кювет
В Воронежской области через месяц после смерти мужчины в траншее возбудили уголовное дело
В Санкт-Петербурге хотят отобрать у воронежского аэропорта имя Петра I
В Воронежской области матерый рецидивист, зарезавший знакомого, сядет на 16 лет
«Дивногорье» приглашает воронежцев на новогодние экскурсии
В Воронежской области 14-я «Лада» протаранила автосервис и три машины
Юные танцоры брейк-данса из Воронежа покорили Максима Галкина
Воронежский губернатор назвал спорным увеличение времени бесплатной парковки у поликлиник
Воронежцам обещают разогнать слякоть с тротуаров и пешеходных переходов
На "Видеофоне" под Воронежем будут собирать телевизоры и микроволновки
Водителю, устроившему страшное ДТП с двумя «Мерседесами» в Воронежской области, грозит уголовное дело
За убийство 80-летнего пациента дома-интерната в Воронежской области налетчика отправили в колонию
Каждый четвертый воронежец раскритиковал архитектурно-исторический облик города
В воронежских электричках Дед Мороз и Снегурочка дарят детям сладости
Спасатели предупреждают воронежцев о сильном ветре и снежных заносах
Воронежский «Буран» разгромил ХК «Саров»
Площадка бывшего мясокомбината «Воронежский» перешла в собственность «дочки» ДСК
В центре Воронежа сделают новую «зебру» и уберут старую
Воронежский губернатор пообещал найти способ взыскать штрафы за неоплаченную платную парковку