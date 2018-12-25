2018-12-25T11:14:08+03:00
Общество

Воронежцам обещают разогнать слякоть с тротуаров и пешеходных переходов

Этой ночью работало 175 машин спецтехники
Виктор ЛЕВШАКОВ
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С помощью такой техники планируется очистить тротуары от снегаС помощью такой техники планируется очистить тротуары от снегаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Более 6100 кубометров снега вывезли комбинаты благоустройства за прошедшие сутки. Подвели итог 25 декабря в пресс-службе мэрии.

Снегопад с дождем, который продолжался около трех суток, превратил практически все тротуары нашего города в «болотца», на которых воронежцы старались перепрыгивать с кочки на кочку. А уж чтобы перейти дорогу, пешеходам и вовсе порой приходилось погружаться в лужи.

Глава Воронежа Вадим Кстенин дал ряд поручений руководителям районных управ: уделить повышенное внимание расчистке решеток ливнеприемников, работники ручной уборки должны быть акцентированы именно на очистке пешеходных переходов, техника должна быть готова разгонять слякоть с пешеходных переходов.

Днем в понедельник работало 169 единиц спецтехники, а ночью во вторник – 175. Активно очищаются ливневки и пешеходные переходы – задействованы более 200 работников ручной уборки. Однако пройти все равно можно далеко не везде. Главной задачей на ближайшие дни остается очистка тротуаров.

Кроме того, в связи с переходом плюсовой температуры на небольшой минус ночью дороги обрабатывались и песко-соляной смесью – 825 тонн.

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