2018-12-25T11:05:12+03:00
Общество

На "Видеофоне" под Воронежем будут собирать телевизоры и микроволновки

Собственником предприятия станет китайская компания
Татьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Собирать телевизоры и СВЧ-печи, по словам Александра Гусева, на "Видеофоне" будут на китайские деньги.Собирать телевизоры и СВЧ-печи, по словам Александра Гусева, на "Видеофоне" будут на китайские деньги.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
Изменить размер текста:

Вчера, 24 декабря, в ходе пресс-конференции глава региона Александр Гусев рассказал, что на площадке завода "Видеофон" под Воронежем снова будут выпускать технику. Однако о производстве речь не идет.

Инвестором проекта выступает китайская компания. За ее деньги на заводе из комплектующих будут собирать телевизоры и СВЧ-печи. Сроки запуска предприятия Александр Гусев не уточнил, но отметил, что партнерами из Поднебесной станут также российские компании.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фонд капремонта Воронежской области обжалует решения УФАС о сговоре с подрядчиками
На воронежской трассе пока водитель ходил за продуктами, его фура скатилась в кювет
В Воронежской области через месяц после смерти мужчины в траншее возбудили уголовное дело
В Санкт-Петербурге хотят отобрать у воронежского аэропорта имя Петра I
В Воронежской области матерый рецидивист, зарезавший знакомого, сядет на 16 лет
«Дивногорье» приглашает воронежцев на новогодние экскурсии
В Воронежской области 14-я «Лада» протаранила автосервис и три машины
Юные танцоры брейк-данса из Воронежа покорили Максима Галкина
Воронежский губернатор назвал спорным увеличение времени бесплатной парковки у поликлиник
В Воронежском заповеднике появится представительство Деда Мороза
Воронежцам обещают разогнать слякоть с тротуаров и пешеходных переходов
Водителю, устроившему страшное ДТП с двумя «Мерседесами» в Воронежской области, грозит уголовное дело
За убийство 80-летнего пациента дома-интерната в Воронежской области налетчика отправили в колонию
Каждый четвертый воронежец раскритиковал архитектурно-исторический облик города
В воронежских электричках Дед Мороз и Снегурочка дарят детям сладости
Спасатели предупреждают воронежцев о сильном ветре и снежных заносах
Воронежский «Буран» разгромил ХК «Саров»
Площадка бывшего мясокомбината «Воронежский» перешла в собственность «дочки» ДСК
В центре Воронежа сделают новую «зебру» и уберут старую
Воронежский губернатор пообещал найти способ взыскать штрафы за неоплаченную платную парковку