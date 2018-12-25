На "Видеофоне" под Воронежем будут собирать телевизоры и микроволновки
Собственником предприятия станет китайская компания
Собирать телевизоры и СВЧ-печи, по словам Александра Гусева, на "Видеофоне" будут на китайские деньги.Фото: Татьяна МИСТЮКОВА
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Вчера, 24 декабря, в ходе пресс-конференции глава региона Александр Гусев рассказал, что на площадке завода "Видеофон" под Воронежем снова будут выпускать технику. Однако о производстве речь не идет.
Инвестором проекта выступает китайская компания. За ее деньги на заводе из комплектующих будут собирать телевизоры и СВЧ-печи. Сроки запуска предприятия Александр Гусев не уточнил, но отметил, что партнерами из Поднебесной станут также российские компании.