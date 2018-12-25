Водителю, устроившему страшное ДТП с двумя «Мерседесами» в Воронежской области, грозит уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-25T10:29:37+03:00

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После столкновения двух «Мерседесов» в Богучарском районе было возбуждено уголовное дело, по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Напомним, что 24 декабря врезались друг в друга легковой автомобиль «Мерседес» с полуприцепом и микроавтобус той же марки (не рейсовый). Однако в микроавтобусе находилось девять человек, включая водителя. Последствия аварии были ужасными: двое погибли, семеро ранены

По предварительным данным, не справился с управлением 39-летний житель Ставропольского края, руливший иномаркой с полуприцепом.

- В настоящее время по делу назначены судебно-медицинская и автотехническая экспертизы. Установлены и допрошены очевидцы ДТП. Транспортные средства осмотрены на предмет технической исправности и приобщены к материалам уголовного дела, как вещественное доказательство, - комментируют в ГУ МВД по региону.