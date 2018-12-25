За убийство 80-летнего пациента дома-интерната в Воронежской области налетчика отправили в колонию

СЕГОДНЯ 09:57 2018-12-25T09:57:40+03:00

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66-летнего жителя села Орлово Новоусманского района признали виновным в совершении «Разбоя» и «Убийства». Он приговорен к 13 годам колонии строгого режима с ограничением свободы после освобождения на год.

Этот пожилой мужчина осенью прошлого года оказался в палате Новоусманского дома-интерната для престарелых и инвалидов, что находится в селе Орлово. 23 сентября в бюджетном учреждении он умудрился напиться. В это время он и обратил внимание на своего беспомощного 80-летнего соседа.

Пьяный мужчина напал на пенсионера с ножом, требуя денег. Но в ответ услышал лишь - «Нет». Тогда ополоумевший мужчина принялся наносить удар за ударом. Такого 80-летний пенсионер просто не мог выдержать. Когда на место приехали стражи правопорядка, они сразу же отправили преступника под стражу.

- Следователями СК собрана исчерпывающая доказательственная база, в основу которой легли показания свидетелей, заключения проведенных судебных экспертиз, протоколы осмотров предметов, - рассказывал ранее руководитель Новоусманского межрайонного следственного отдела регионального следственного управления СК России Рамазан Асадов.