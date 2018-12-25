Каждый четвертый воронежец раскритиковал архитектурно-исторический облик города

СЕГОДНЯ 09:39 2018-12-25T09:39:12+03:00

Однако с каждым годом все больше человек говорят, что им нравится вид Воронежа

Изменить размер текста: A A

Специалисты института общественного мнения «Квалитас» попросили воронежцев оценить состояние местных исторических памятников. Оказалось, что большинство воронежцев в целом положительно оценивают архитектурно-исторический облик города (66%). С критикой выступили только 26% респондентов.

Примечательно, что подобный опрос социологи проводят с 2005 года. За это время отрицательная оценка снизилась с 72% до уже упомянутых нами 26%. Значит город все-таки движется в верном направлении?

Вместе с тем, у горожан решили узнать, какой в целом градостроительной политики они придерживаются. И в этом вопросе 85% горожан оказались солидарны: они говорят о том, что необходимо сохранять и восстанавливать старые постройки, имеющие историко-архитектурную ценность. И лишь 11% готовы все снести, чтобы начать строить что-то новое. Остальные затруднились почему-то ответить на этот вопрос.

Что же касается именно памятников - им был посвящен отдельный вопрос. Так, лишь 6,6% воронежцев видят смысл в том, чтобы выделять бюджетные деньги на строительство новых памятников. А вот большинство (87,9%) говорят о том, что ресурсы лучше направить на поддержание уже существующих монументов.