В воронежских электричках Дед Мороз и Снегурочка дарят детям сладости

СЕГОДНЯ 08:47 2018-12-25T08:47:22+03:00

А так как это не обычные герои, а полицейские, они еще и учат правилам поведения на железной дороге

Изменить размер текста: A A

20 декабря примерно в 15:00 в состав электрички «Воронеж-Усмань» неожиданно пришли Дед Мороз и Снегурочка да необычные, а полицейские. Вместе с шутками и поздравлениями главные новогодние герои напомнили о правилах безопасности на железной дороге, раздали юным пассажирам красочные памятки и подарили сладости.

Это акция «Полицейский Дед Мороз»: с 20 декабря по 15 января уже 2019 года сотрудники ОДН Юго Восточного ЛУ МВД России на транспорте будут проводить подобные мероприятия.

К слову, дети с удовольствием рассказывали стихи и отгадывали загадки. Пока шел пригородный поезд Дед Мороз и Снегурочка поздравили пассажиров с наступающим Новым годом и раздали подарки, а сотрудники ОДН вручили памятки с правилами поведения граждан на объектах железнодорожного транспорта.

Кроме того, на следующий день в воронежской школе №5 Дед Мороз и Снегурочка поздравили учеников с наступающим Новым годом, а также раздали подарки и памятки о правилах поведения на железнодорожном транспорте.