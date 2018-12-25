2018-12-25T08:33:36+03:00
Общество

Спасатели предупреждают воронежцев о сильном ветре и снежных заносах

Ожидается усиление восточного ветра до 17 м/с
Олег ИВАНОВ
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Днем 25 декабря местами, особенно на юге Воронежской области, ожидаются: сильный ветер, налипание мокрого снега, на дорогах снежные заносы, усиление восточного ветра до 17 м/с. Об этом сообщили в Воронежском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели рекомендуют в этот вторник ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Также важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра.

- Находясь на улице, в парковой зоне или в лесу нельзя прятаться под высокорослыми деревьями, лучше удалиться от них метров на 30-40. Если сильный ветер застал на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий, - комментируют в ГУ МЧС по Воронежской области.

Также спасатели напоминают, чем опасны снежные заносы. При метелях опасность заключается в заносах дорожного полотна, населенных пунктов и отдельных зданий. Зачастую происходит снижение видимости на дорогах до 20-50 метров, поэтому особую внимательность нужно проявить на дороге.

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