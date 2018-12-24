Воронежский «Буран» разгромил ХК «Саров»

24 Дек. 22:47 2018-12-24T22:52:21+03:00

«Ураганные» поднялись вверх на одну строчку турнирной таблицы – до зоны плей-офф шесть очков

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Первый домашний матч после затяжной выездной серии «Бурану» определенно удался. Причем подавляющего преимущества над гостями – игроками ХК «Саров» - у «ураганных» не было. Но вот голевыми моментами хоккеисты «Бурана» распорядились по-хозяйски – не транжирили их.

Начиналось все для «ураганных» невесело. Уже на пятой минуте игрок «Сарова» Павел Новожилов открыл счет. После этого и хоккеисты «Бурана» включились на полную катушку. К исходу первого периода счет уже был 3:1 – отличились на восьмой минуте Алексей Шантыка, на 13-й - недавно восстановившийся после травмы Егор Алешин, а на 15-й ударный отрезок хозяев завершился точным броском Романа Конькова.

Во втором периоде «ураганные» не упускали нити игры из рук. На 25 минуте дубль оформил Шантыка, реализовавший большинство. А на 35-й гол забил недавно подписавший контракт Савва Андреев.

В третьем периоде у гостей взыграло ретивое, и они его все-таки завершили вничью. На гол Игоря Мирнова на 50 минуте, сделавшего счет уж совсем неприличным для «Сарова» – 6:1, ответил точным броском на исходе основного времени Николай Полунин – 6:2. Вины молодого голкипера Виктора Корнякова, впрочем, в этом нет. Юный вратарь, вышедший на площадку в последней 20-минутке вместо Александра Хомутова, напротив, много спасал нашу команду от верного гола.

«Буран» набрал 35 очков и поднялся на 21 место. От зоны плей-офф -16 места –«ураганных» отделяет шесть очков. Впереди у «Бурана» дерби с ХК «Тамбов» 26 декабря, игра начнется в 19.00.

- Мое мнение, что счет не по игре, - сказал после матча Игорь Аверкин, главный тренер ХК «Саров». - Гола на три, на четыре-то наиграли. Но… Выигрывает та команда, которая забивает. И не пропускает. Соперника с победой!

- Всех болельщиков с победой поздравляю! Молодцы, выиграли! – не скрывал положительных эмоцией Александр Трофимов, главный тренер «Бурана». - Счет, конечно, хороший, но игра оставляет желать лучшего - она сегодня была «туда-сюда». Мы по мастерству выиграли. Всех с победой!

- Как вам игра Виктора Корнякова?

- Он хорошо сыграл матч - молодец, выручил команду в определенных моментах! Мы его поставили, чтобы дать ему игровое время – попробовали, посмотрели, как он.

- Стал ли усилением для команды Роман Коньков?

- Вообще он усиление для нашей команды, но на данный момент он играет в профессорский хоккей, который ему несвойственен. Поэтому попытаемся переубедить его, напомнить, что у него совсем другие функции.