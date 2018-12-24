В центре Воронежа сделают новую «зебру» и уберут старую

СЕГОДНЯ 20:19 2018-12-24T20:20:21+03:00

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В мэрии рассказали о том, что будет происходить после установки нового светофора напротив входа в ЦУМ, на пересечении с улицей Пятницкого. Возле него сделают новую «зебру». А ту, что расположена через дорогу от телеграфа, уберут.

В администрации города резонно полагают, что переходить дорогу по «зебре» со светофором безопаснее, чем по простой «зебре».

Напомним, что в ближайшее время сделают новую остановку на Пушкинской (для меняющих маршрут автобусов №№ 115 и 125). А на улице Фридриха Энгельса ее перенесут. На проспекте Революции собираются убрать старые остановки – «Комиссаржевской» и «Петровский сквер», а вместо них оборудовать новую - напротив Главпочтамта.