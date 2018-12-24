Воронежский губернатор пообещал найти способ взыскать штрафы за неоплаченную платную парковку

СЕГОДНЯ 20:01 2018-12-24T20:27:51+03:00

Выяснилось, что некоторые трудности до сих пор не удалось решить

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Воронежские власти продолжают искать способ наказать водителей, которые не оплачивают платную парковку. Как сообщил губернатор Александр Гусев, город столкнулся с определенными трудностями, которые до сих пор не удается решить.

- На региональном уровне передавать информацию о персональных данных нарушителя можно, делать тоже самое на мунициальном уровне - нельзя. Но мы будем найдем способ взыскать штрафы, - пояснил глава Воронежской области.

Воможно, для этого сформируют новую струкруту в региональном правительстве. В любом случае, отказываться от платных парковок власти не намерены. Что касается стоимости, то она также меняться не будет.

Напомним, о том, что штрафы за неоплату парковки незаконны, ранее заявил Николай Киселев, председатель Воронежского отделения межрегионального движения "Комитет по защите прав автомобилистов". Общественник сослался на то, что административные комиссии должны искать не собственников, а водителей - то есть тех, кто был за рулем машины в момент нарушения. Николай Киселев также добавил, что последние изменения в законе "О полиции" все равно не открыли дорогу обмену информацией между мэрией и ГИБДД - нужны подзаконные акты. На что в мэрии сообщали: административными комиссиями ведет активную работу по привлечению к ответственности собственников транспортных средств, водители которых не внесли плату за пользование парковочными местами.

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