2018-12-24T19:53:14+03:00
Общество

Александр Гусев: «Не исключена реконструкция воронежского цирка»

Губернатор Воронежской области заявил, что даже если ее не будет, деньги вложат в благоустройство территории
Юрий КОЗЛОВТатьяна МИСТЮКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На итоговой пресс-конференции в понедельник, 24 декабря, губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал ситуацию с возможной реконструкцией цирка столицы Черноземья. Здание, мягко говоря, не первой свежести, его построили еще в 1972 году. Вот что сказал губернатор:

- Специалисты Росцирка в следующем году проведут обследование здания, поймем масштаб бедствия и объем затрат. Если посчитают, что реконструкция необходима, будем, если нет, готовы взять на себя благоустройство прилегающей территории.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Площадка бывшего мясокомбината «Воронежский» перешла в собственность «дочки» ДСК
В центре Воронежа сделают новую «зебру» и уберут старую
Воронежский губернатор пообещал найти способ взыскать штрафы за неоплаченную платную парковку
Воронежский губернатор против запретов рэп-концертов
Воронежский губернатор о банкротстве завода РАСКО: «Люди уволены, задолженность около 25 млн»
Губернатор дал понять, что плату за проезд в Воронеже повысят
Воронежский губернатор прокомментировал программу Платоновфеста и жалобу на цензуру
Александр Гусев сказал, что высших чиновников воронежского правительства больше менять не собирается
В центре Воронежа появятся новые дорожные знаки
Глава региона надеется, что «Воронежтеплосеть» удастся сдать в концессию в феврале
Губернатор Воронежской области подчеркнул необходимость продажи «Горэлектросети»
Александр Гусев о воронежском метро: "Голову давать на отсечение не буду, но проект состоится"
Глава Воронежской области: "Мы постараемся сохранить плату за вывоз мусора на уже сложившемся уровне"
Воронежский губернатор о "золотом парашюте" своего зама: "Критика была обоснованной"
«Воронежтеплосеть» заплатит за новый кредит 79,4 млн. рублей
За неделю на улицах Воронежа задержали 34 подростка
Новый год 2019 в Воронеже: Вход и выход на главную елку города организуют через рамки металлодетекторов
В Воронеже с 25 декабря изменят путь маршруток №№ 115 и 125
Телефонные мошенники так и не смогли выманить у воронежских пенсионеров 340 тысяч рублей
В Воронежской области определили новый тариф на вывозку мусора
Вложения в производство фуа-гра в Воронежской области выросли в полтора раза
В Воронеже бывший начальник цеха мехзавода не смог опротестовать свою отсидку