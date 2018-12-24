Александр Гусев: «Не исключена реконструкция воронежского цирка»

СЕГОДНЯ 19:53 2018-12-24T19:53:14+03:00

Губернатор Воронежской области заявил, что даже если ее не будет, деньги вложат в благоустройство территории

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На итоговой пресс-конференции в понедельник, 24 декабря, губернатор Воронежской области Александр Гусев прокомментировал ситуацию с возможной реконструкцией цирка столицы Черноземья. Здание, мягко говоря, не первой свежести, его построили еще в 1972 году. Вот что сказал губернатор:

- Специалисты Росцирка в следующем году проведут обследование здания, поймем масштаб бедствия и объем затрат. Если посчитают, что реконструкция необходима, будем, если нет, готовы взять на себя благоустройство прилегающей территории.