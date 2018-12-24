2018-12-24T19:30:03+03:00
Общество

Воронежский губернатор против запретов рэп-концертов

Но Александр Гусев считает, что неправильно разрешать ребенку ходить на концерты, где столько мата
Татьяна МИСТЮКОВААнна ГРЕБЕНКИНА
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Глава Воронежской области на встрече с журналистами 24 декабря рассказал, как относится к современным скандальным рэп-исполнителям и их концертам.

- Отменять их выступления никто не будет. Ведь идет популяризация этого творчества за счет запретов, поэтому я против них. Но и помогать таким исполнителям мы точно не будем. Разрешать присутствовать ребенку на концерте где через слово... тоже неправильно. Я за то, чтобы соблюдался закон, - пояснил Александр Гусев.

Напомним, 22 декабря активисты провели пикет на площади Никитина, чтобы отменить концерт Элджея в нашем городе. В пресс-службе мэрии нам подтвердили, что пикет был согласован. Заявленная цель горожан «Против обмана молодежи артистами, против пропаганды наркотиков и алкоголя и за сохранение семейных ценностей». Добавим, что с помощью социологической службы «Ваше мнение!» мы уже обращались к воронежцам и спрашивали, хотели бы они отменить концерт Элджей или же нет. Результат получился неоднозначный.

А в начале декабря, не успев толком начаться, якобы из-за сотрудников Роспотребнадзора отменили концерт группы IC3PEAK.

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