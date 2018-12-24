Воронежский губернатор прокомментировал программу Платоновфеста и жалобу на цензуру

СЕГОДНЯ 19:01 2018-12-24T20:37:00+03:00

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В середине декабря на встрече Владимира Путина с деятелями искусства худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков пожаловался президенту на возвращение цензуры. С первых же слов он резюмировал: региональный театр «должен существовать вопреки правилам игры, которую ему предлагают общество и государство».

- Все, что за эти годы удавалось сделать, в основном происходило при борьбе или преодолении сопротивления, косности, непонимания тех, кого принято называть чиновниками, - подчеркнул Михаил Владимирович.

24 декабря во время итоговой пресс-конференции губернатора Воронежской области Александра Гусева спросили: считает ли он это высказывание выпадом в свой адрес, и действительно ли в регионе есть цензура? Свой ответ глава региона начал с обсуждения программы следующего Платоновского фестиваля, на которую, по его словам, он не оказывал никакого влияния.

- И делать этого никогда не буду, - добавил Александр Гусев. - Бычков докладывал о постановках и исполнителях. Мне в целом программа показалась очень сбалансированной, -Бычков занимается программой самостоятельно. Обсуждать ее будут на попечительском совете. Но попечители - не спонсоры, они не могут приказывать. Никто не ограничивает художественного руководителя, а критика - это нормально. Я по-прежнему считаю, что "100% Воронеж" - не спектакль-открытие. В этом году было предлежено сделать открытие на Адмиралтейской площади.

Затем губернатор отметил:

- Есть ли конфликт чиновников и творцов? Возможно. Но если есть конфликт Михаила Бычкова и Эмилии Сухачевой, то они должны между собой договориться.

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