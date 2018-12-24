2018-12-24T19:29:43+03:00
Общество

Александр Гусев сказал, что высших чиновников воронежского правительства больше менять не собирается

В то же время губернатор сообщил, что вскоре закроется вакансия в департаменте цифрового развития
Юрий КОЗЛОВТатьяна МИСТЮКОВА
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В понедельник, 24 декабря, на итоговой пресс-конференции губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, планируются ли в ближайшее время в правительстве региона масштабные кадровые изменения:

- На верхнем уровне все назначены, все замы, думаю, достаточно эффективно будут работать. В январе закроется вакансия по Департаменту цифрового развития. Кроме того, мы создадим департамент энергетики и тарифного регулирования, туда тоже должен прийти человек. В управлении региональной политики нет руководителя, но мы здесь точно спешить не будем. Претензий критических ни к кому нет, но замечания есть, и мы продолжаем присматриваться, кто мог бы заменить действующих иогв и глав районной.

Напомним, прежний руководитель управления региональной политики Сергей Соколов пошел на повышение, став заместителем губернатора Воронежской области. На своем новом посту он курирует внутреннюю политику.

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