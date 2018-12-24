В центре Воронежа появятся новые дорожные знаки

СЕГОДНЯ 18:42 2018-12-24T18:43:20+03:00

Новая схема движения и дорожных знаков на Пушкинской. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Изменить размер текста: A A

На улице Пушкинской напротив рынка появится остановка общественного транспорта. Напомним, мимо него с 25 декабря будут ехать маршрутки №№ 115 и 125. Кроме того, на Пушкинской пешеходный переход перенесут на десять метров и появятся новые дорожные знаки, соответствующие изменения.

На улице Фридриха Энгельса демаркируют пешеходный переход и перенесут остановку. Напомним, через нее из Советского района теперь будут ехать маршрутки № 125.

Новая схема движения и дорожных знаков на улице Фридриха Энгельса.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.