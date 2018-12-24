2018-12-24T18:43:20+03:00
Общество

В центре Воронежа появятся новые дорожные знаки

Возле Центрального рынка перенесут переход
Юрий КОЗЛОВ
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Новая схема движения и дорожных знаков на Пушкинской.Новая схема движения и дорожных знаков на Пушкинской.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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На улице Пушкинской напротив рынка появится остановка общественного транспорта. Напомним, мимо него с 25 декабря будут ехать маршрутки №№ 115 и 125. Кроме того, на Пушкинской пешеходный переход перенесут на десять метров и появятся новые дорожные знаки, соответствующие изменения.

На улице Фридриха Энгельса демаркируют пешеходный переход и перенесут остановку. Напомним, через нее из Советского района теперь будут ехать маршрутки № 125.

Новая схема движения и дорожных знаков на улице Фридриха Энгельса. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Новая схема движения и дорожных знаков на улице Фридриха Энгельса.Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Фото: с сайта мэрии Воронежа.

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