2018-12-24T18:42:44+03:00
Общество

Глава региона надеется, что «Воронежтеплосеть» удастся сдать в концессию в феврале

Ожидается, что организацию «вберет» в себя ПАО «Квадра»
Татьяна МИСТЮКОВАВиктор ЛЕВШАКОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

24 декабря на итоговой пресс-конференции губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил надежду, что судьба «Воронежтеплосети» решится уже в феврале. До этого сообщалось, что компания только в ноябре может перейти в концессию ПАО «Квадра».

К слову, именно «Квадру», как наиболее надежного концессионера выделил и сам Александр Гусев. В порядке частной инициативы ПАО «Квадра» уже предложила принять в концессию имущество «Воронежтеплосети».

По предварительным оценкам, ПАО может инвестировать порядка 3,6 миллиарда рублей в течение 15 лет. За эти деньги будет проведена масштабная реконструкция тепловых сетей, обновление генерирующих мощностей предприятия и ЦТП с заменой теплообменного и насосного оборудования, приобретение новой спецтехники, повышение качества учета потребления ресурсов.

Отметим, что сегодня же стало известно, что «Воронежтеплосеть» заплатит за новый кредит 79,4 млн. рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежский губернатор прокомментировал программу Платоновфеста и жалобу на цензуру
Александр Гусев сказал, что высших чиновников правительства больше менять не собирается
В центре Воронежа появятся новые дорожные знаки
Губернатор Воронежской области подчеркнул необходимость продажи «Горэлектросети»
Александр Гусев о воронежском метро: "Голову давать на отсечение не буду, но проект состоится"
Глава Воронежской области: "Мы постараемся сохранить плату за вывоз мусора на уже сложившемся уровне"
Воронежский губернатор о "золотом парашюте" своего зама: "Критика была обоснованной"
«Воронежтеплосеть» заплатит за новый кредит 79,4 млн. рублей
За неделю на улицах Воронежа задержали 34 подростка
Новый год 2019 в Воронеже: Вход и выход на главную елку города организуют через рамки металлодетекторов
В Воронеже с 25 декабря изменят путь маршруток №№ 115 и 125
Телефонные мошенники так и не смогли выманить у воронежских пенсионеров 340 тысяч рублей
В Воронежской области определили новый тариф на вывозку мусора
Вложения в производство фуа-гра в Воронежской области выросли в полтора раза
В Воронеже бывший начальник цеха мехзавода не смог опротестовать свою отсидку