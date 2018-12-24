Глава региона надеется, что «Воронежтеплосеть» удастся сдать в концессию в феврале

СЕГОДНЯ 18:42 2018-12-24T18:42:44+03:00

Ожидается, что организацию «вберет» в себя ПАО «Квадра»

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24 декабря на итоговой пресс-конференции губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил надежду, что судьба «Воронежтеплосети» решится уже в феврале. До этого сообщалось, что компания только в ноябре может перейти в концессию ПАО «Квадра».

К слову, именно «Квадру», как наиболее надежного концессионера выделил и сам Александр Гусев. В порядке частной инициативы ПАО «Квадра» уже предложила принять в концессию имущество «Воронежтеплосети».

По предварительным оценкам, ПАО может инвестировать порядка 3,6 миллиарда рублей в течение 15 лет. За эти деньги будет проведена масштабная реконструкция тепловых сетей, обновление генерирующих мощностей предприятия и ЦТП с заменой теплообменного и насосного оборудования, приобретение новой спецтехники, повышение качества учета потребления ресурсов.

Отметим, что сегодня же стало известно, что «Воронежтеплосеть» заплатит за новый кредит 79,4 млн. рублей.