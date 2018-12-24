Губернатор Воронежской области подчеркнул необходимость продажи «Горэлектросети»

СЕГОДНЯ 18:34 2018-12-24T18:34:07+03:00

Правда, когда состоится сделка пока не известно

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В конце ноября на заседании Воронежской городской Думы депутаты приняли условия продажи «Горэлектросети». Так, активы компании планируют реализовать на конкурсе. Стартовая цена составит 1,533 млрд рублей. Предполагается, что новым хозяином выступит ПАО «МРСК Центра».

Как раз с руководством последней компании 25 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев планирует обсудить цену покупки и сроки. Об этом глава региона сообщил на итоговой пресс-конференции.

- Считаю, что продавать предприятие нужно – реализацией пакета акций. Задача консолидировать сети в руках одной федеральной компании, - прокомментировал Александр Гусев.

Напомним, не так давно « Горэлектросеть» превратили в акционерное общество. Единственный владелец, как и ранее, - администрация города. Уставный капитал общества - 3,1 млрд рублей. Гендиректором остался депутат Гордумы Руслан Кочетов. Цель акционирования - последующая продажа.

Летом этого года муниципальное предприятие вместе с «Воронежтеплосетью» набрало до 90% от всех долгов организаций, которые находятся в ведении городской администрации. Губернатор Александр Гусев поручил проработать вариант покупки акций областным правительством и пообещал не допустить «ситуации, когда по низкой цене пакет акций может уйти покупателю».