Александр Гусев о воронежском метро: "Голову давать на отсечение не буду, но проект состоится"

СЕГОДНЯ 18:10 2018-12-24T18:22:40+03:00

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Александр Гусев на встрече с журналистами 24 декабря оценил вероятность создания в Воронеже метро. Глава региона прокомментировал это следующим образом:

- Голову давать на отсечение не буду, но проект состоится. Японцы подключаются пока что в качестве консультантов. Теперь эта тема в зоне внимания Правительства России, за нами закреплен министр-куратор. Я встречаюсь с ним 27 декабря. Проект будет финансироваться на федеральном уровне. Цена 40-70 миллиардов рублей. Эту тему ведут у нас два сотрудника в Москве в агентстве по инновациям и развитию, как только найдем финансирование, дело пойдет быстрее.

Также Александр Гусев сообщил, что есть китайская компания, которая готова за средства своих банков выполнить проект. Но им пока что не дали ответ.

Добавим, что на сентябрьской пресс-конференции глава области говорил, что уже через три года в Воронеже должны начать строительство метро. Необходимо было составить всю документацию, чтобы начать поиск партнера.

До этого озвучивалась информация, что проект может стоить порядка 30 млрд рублей. Многое зависит от того, насколько изменится стоимость земельных участков, и от того, что могут вложить девелоперы. Проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства.

Добавим также, что городские власти подали иск в арбитражный суд с требованием к фирме-подрядчику вернуть 10 из 11,5 миллионов рублей, перечисленных за обоснование проекта метро.