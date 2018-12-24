2018-12-24T18:22:40+03:00
Общество

Александр Гусев о воронежском метро: "Голову давать на отсечение не буду, но проект состоится"

Его стоимость составит от 40 до 70 миллиардов рублей
Татьяна МИСТЮКОВААнна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Александр Гусев на встрече с журналистами 24 декабря оценил вероятность создания в Воронеже метро. Глава региона прокомментировал это следующим образом:

- Голову давать на отсечение не буду, но проект состоится. Японцы подключаются пока что в качестве консультантов. Теперь эта тема в зоне внимания Правительства России, за нами закреплен министр-куратор. Я встречаюсь с ним 27 декабря. Проект будет финансироваться на федеральном уровне. Цена 40-70 миллиардов рублей. Эту тему ведут у нас два сотрудника в Москве в агентстве по инновациям и развитию, как только найдем финансирование, дело пойдет быстрее.

Также Александр Гусев сообщил, что есть китайская компания, которая готова за средства своих банков выполнить проект. Но им пока что не дали ответ.

Добавим, что на сентябрьской пресс-конференции глава области говорил, что уже через три года в Воронеже должны начать строительство метро. Необходимо было составить всю документацию, чтобы начать поиск партнера.

До этого озвучивалась информация, что проект может стоить порядка 30 млрд рублей. Многое зависит от того, насколько изменится стоимость земельных участков, и от того, что могут вложить девелоперы. Проект будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства.

Добавим также, что городские власти подали иск в арбитражный суд с требованием к фирме-подрядчику вернуть 10 из 11,5 миллионов рублей, перечисленных за обоснование проекта метро.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Александр Гусев сказал, что высших чиновников правительства больше менять не собирается
В центре Воронежа появятся новые дорожные знаки
Глава региона надеется, что «Воронежтеплосеть» удастся сдать в концессию в феврале
Губернатор Воронежской области подчеркнул необходимость продажи «Горэлектросети»
Глава Воронежской области: "Мы постараемся сохранить плату за вывоз мусора на уже сложившемся уровне"
Воронежский губернатор о "золотом парашюте" своего зама: "Критика была обоснованной"
«Воронежтеплосеть» заплатит за новый кредит 79,4 млн. рублей
За неделю на улицах Воронежа задержали 34 подростка
Новый год 2019 в Воронеже: Вход и выход на главную елку города организуют через рамки металлодетекторов
В Воронеже с 25 декабря изменят путь маршруток №№ 115 и 125
Телефонные мошенники так и не смогли выманить у воронежских пенсионеров 340 тысяч рублей
В Воронежской области определили новый тариф на вывозку мусора
Вложения в производство фуа-гра в Воронежской области выросли в полтора раза
В Воронеже бывший начальник цеха мехзавода не смог опротестовать свою отсидку