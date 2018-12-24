Глава Воронежской области: "Мы постараемся сохранить плату за вывоз мусора на уже сложившемся уровне"

СЕГОДНЯ 18:01 2018-12-24T18:35:32+03:00

Александр Гусев заявил, что если рост будет больше 5%, он уволит людей, отвечающих за это

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Сегодня "Комсомолка" сообщала, что в Воронежской области определили новый тариф на вывозку мусора. Теперь в среднем с одного человека будут брать по 165 рублей, подробнее - в материале.

Тему обращения с отходами подняли и на встрече с губернатором 24 декабря. Что касается раздельного сбора мусора Александр Гусев пояснил, что областное правительство готово закупить дополнительные контейнеры и провести информационную работу с управляющими компаниями.

Возвращаясь к новому тарифу и изменению обращения с отходами, губернатор заявил, что чиновники постараются не допустить сильного роста платы за вывоз мусора.

- Мы поставили цель сохранить плату на уже сложившемся уровне, он не должен превышать 5% к уровню текущего года, - пояснил Александр Гусев. - В области система по обращению с отходами осталась прежней, это стабилизирует ситуацию. Вывозить будем ровно на те же полигоны, что и раньше. Теперь они называются площадками временного хранения, - пояснил глава региона. - В Воронеже мы провели конкурс и определили регионального оператора, просчитали все НДС, плату за негативное воздействие. Тариф растет, и либо мы откажемся от регионального оператора и не вступим в федеральную реформу, либо пересчитаем нормы накопления, сбалансируем платеж, чтобы его рост не превышал пяти процентов. Будем отстаивать это решение.