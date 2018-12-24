Воронежский губернатор о "золотом парашюте" своего зама: "Критика была обоснованной"

СЕГОДНЯ 17:31 2018-12-24T17:44:26+03:00

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24 декабря глава Воронежской области Александр Гусев встретился с журналистами, чтобы обсудить ключевые события 2018-го. Одной из первых тем для обсуждения стала скандальная ситуация с выходом на пенсию Юрия Агибалова и критика, которая потом посыпалась в сторону губернатора. Представители СМИ поинтересовались, считает ли Александр Гусев те замечания обоснованными и какие выводы он для себя сделал.

- Это была сложная ситуация, но она многому меня научила. В частности, принимать самостоятельные кадровые решения. Критика была обоснованной, - пояснил губернатор.

Также глава региона добавил, что необходимо сформировать кадровый резерв. Если подходящих людей не получится найти у себя, будут искать на стороне:

- Люди должны быть подготовленными. Важно, чтобы отбор на должности проходил независимо, не действующими сотрудниками облправительства. Поэтому мы обралитились к РАНХиГС. Два человека из кадрового резерва уже точно будут назначены. Резерв остается открытым как для законодательной власти, так и для бизнеса. Мы будем ежегодно его пополнять.

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