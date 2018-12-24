«Воронежтеплосеть» заплатит за новый кредит 79,4 млн. рублей

СЕГОДНЯ 17:17 2018-12-24T17:53:06+03:00

Пока предприятие не отдали в концессию, в нем продолжают брать многомиллионные кредиты. Фото: из архива «КП»

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Определился победитель аукциона на предоставление «Воронежтеплосети». кредитной линии с лимитом в 380 миллионов рублей на два года. Деньги предприятию даст «Промсвязьбанк». Начальная сумма, которую коммунальщики должны были отдать в качестве процентов, была равна 85,4 миллиона. «Промсвязьбанк» сбил ее до 79,4, его конкурент «Альфа-банк» остановился на 80,3.

В «Воронежтеплосети» отметили, что деньги взяты для рефинансирования более ранних кредитов, так как сейчас банки предлагают более выгодные условия. Напомним также, что периодически власти объявляют о том, что отдадут «Воронежтеплосеть» в концессию, однако до реальных шагов дело пока не дошло. Пока известно о предметном интересе компании «Квадра», которая планирует за 15 лет вложить в предприятие 3,6 млрд. рублей.