За неделю на улицах Воронежа задержали 34 подростка
Юные горожане нарушали общественный порядок
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По данным воронежской полиции, за прошлую неделю на улицах города стражи порядка задержали 34 подростка. Семь из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Юные горожане нарушали общественный порядок: ругались, проявляли агрессию. Несколько человек задержали в связи с воровством из супермаркетов.
а тот же период полицейские составили на воронежцев 21 протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Двух несовершеннолетних помещали во временный изолятор.