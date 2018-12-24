2018-12-24T17:05:49+03:00
Происшествия

За неделю на улицах Воронежа задержали 34 подростка

Юные горожане нарушали общественный порядок
Елена ФЕДЯШЕВА
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По данным воронежской полиции, за прошлую неделю на улицах города стражи порядка задержали 34 подростка. Семь из них находились в состоянии алкогольного опьянения. Юные горожане нарушали общественный порядок: ругались, проявляли агрессию. Несколько человек задержали в связи с воровством из супермаркетов.

а тот же период полицейские составили на воронежцев 21 протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Двух несовершеннолетних помещали во временный изолятор.

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