Новый год 2019 в Воронеже: Вход и выход на главную елку города организуют через рамки металлодетекторов

СЕГОДНЯ 16:37 2018-12-24T16:37:51+03:00

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31 декабря с 17.00 до 20.00 на площади Ленина пройдут торжества, посвященные открытию главной городской елки. В период со 2 по 7 января ежедневно с 14.00 до 17.00 площадь станет местом проведения новогодних и рождественских мероприятий. Чтобы праздники ничем не были омрачены, городские оперативные службы разработали меры безопасности. Так, по периметру площади Ленина разместят 256 турникетов, а вход и выход будут организованы через 12 рамок металлодетекторов. Последние установят в трех местах, по четыре рамки с каждой стороны площади. Через три из них горожане будут входить, и через одну – выходить.

С 6.00 31 декабря до 6.00 1 января и ежедневно со 2 по 7 января в период с 6.00 до 19.00 будет запрещена парковка на участках улиц, прилегающих к площади Ленина. А с 15.00 31 декабря до 6.00 1 января - от Пушкинской до Дзержинского и от пл. Ленина до проспекта Революции и улицы Кирова.

В дни рождественских каникул (со 2 по 7 января) с 13.00 до 19.00 на прилегающих к площади улицах будет закрыто движение автотранспорта.

Безопасность горожан и соблюдение порядка на площади Ленина обеспечать сотрудники ЧОП. 31 декабря их будет 14 человек, а с 1 по 8 – по восемь человек. Кроме того организуют дежурство 20 народных дружинников.

- За час до начала мероприятий территорию площади будут обследовать, - рассказали в мэрии. – Как и в предыдущие годы вводится запрет на продажу алкогольных напитков и напитков в стеклянной таре, размещение рядом с местами проведения общественных мероприятий аттракционов с использованием травматического оружия. Не разрешат проносить на территорию площади и газовые баллончики, используемые для самообороны.