Телефонные мошенники так и не смогли выманить у воронежских пенсионеров 340 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 16:00 2018-12-24T16:02:38+03:00

К счастью, у мошенников ничего не вышло Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Все потому, что те связались с родственниками, якобы попавшими в беду

Изменить размер текста: A A

Годами вытачиваемые до совершенства мошеннические схемы все-таки дают сбой. Вы наверняка слышали о случаях, когда голос в телефонной трубке выманивал у пожилых людей крупные суммы - якобы для того, чтобы "отмазать" их близких родственников от сурового наказания (пьяной аварии или встрече с полицейскими с наркотиками в руках - варианты могут быть разные). Так вот, воронежским полицейским поступило сразу два сообщения о безуспешных попытках мошенничества.

У 80-летней женщины пытались выманить 240 тысяч рублей, у 78-летнего мужчины - 100 тысяч. Однако и в том, и в другом случае воронежцы поступили правильно - связались с родственниками, у которых якобы произошла беда и убедились, что на деле все с ними хорошо.

- Возбуждены уголовные дела ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество», - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Идет установление лиц, причастных к совершению преступлений.

В полиции советуют сразу же сообщать о таких фактах. Это увеличит вероятность, что мошенники будут пойманы.