В Воронежской области определили новый тариф на вывозку мусора

СЕГОДНЯ 15:10 2018-12-24T18:01:32+03:00

Теперь в среднем с одного человека будут брать по 165 рублей

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В региональном управлении по государственному регулированию тарифов установили тариф на услугу оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Им в кластере, в который входят города Воронеж и Нововоронеж, Каширский, Нижнедевицкий, Новоусманский, Рамонский, Репьевский, Семилукский и Хохольский районы определили ОАО «Экотехнологии». Он определен в размере 591 руб. 14 коп. за 1 куб. м (раньше был 492,62 руб.)

По федеральному законодательству, оплата мусора вырастет для всех на 20% НДС. Кроме того, 36,4 руб за 1 кубический метр отходов будут начислять за негативное воздействие на окружающую среду (раньше брали только с юридических лиц, теперь же дошла очередь и до обычных жильцов). Годовой норматив на жильца многоквартирного дома - 3,355 м3 в год, или 419,71 кг в год; в частном доме- 3,215 м3 в год или 462.15 кг в год. Месячная плата за негативное воздействие исчисляется умножением 36,4 рублей на годовой норматив и делением этой суммы на 12. Соответственно платить придется жильцам многоэтажек 10,17 рублей в месяц, жителям частных домов – 9,75 р/мес. Раньше брали только с юридических лиц, теперь же дошла очередь и до обычных жильцов.

Кроме того, если раньше при расчете тарифа на мусор бралось число квадратных метров в квартире жильца и платежки присылали разные компании, вывозящие отходы, то теперь, считая платежи, «пляшут» от количества прописанных в каждой отдельной квартире. Это выгодно, условно говоря, одному человеку, обитающему на большой жилплощади, и повергнет в шок людей, вынужденных ютиться впятером в однушке. Кроме того, теперь деньги берет один оператор – то самое ОАО «Экотехнологии» для Воронежа и прилегающих районов.

Применив среднегодовой норматив накопления ТКО, можно рассчитать новую плату за 1 человека в месяц. В многоквартирных домах Воронежа она составит 165 рублей, в нее входит НДС, затраты на обработку и размещение отходов и на их вывоз, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду. А раньше, к примеру, владелец квартиры площадью 50 кв. м. платил за вывоз около 160 руб. в месяц вне зависимости от числа жильцов.

Платежки с новыми тарифами на мусор «порадуют» воронежцев в феврале.

Собственники, чьи ежемесячные расходы на жилищно-коммунальные услуги, превышают 22% от совокупного семейного дохода, могут рассчитывать на государственную поддержку. За льготой необходимо обратиться в органы социальной защиты населения.