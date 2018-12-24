Вложения в производство фуа-гра в Воронежской области выросли в полтора раза

СЕГОДНЯ 14:48 2018-12-24T14:49:12+03:00

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Предприятие по производству фуа-гра и других продуктов из мяса птицы, которое разместится под Воронежем, вырастет в полтора раза. Ранее предполагалось, что объем инвестиций составит около трех миллиардов рублей. Теперь речь идет о пяти миллиардах.

Первым делом вблизи села Каверье Рамонского района должны запустить производство продуктов из мяса уток. Анонсирован выпуск деликатесов, а также паштетов, колбас, детского пюре. Проектировали также отдельную площадку по выпуску мяса индейки. Через два года после того, как стартует рамонский проект, в Семилукском районе построят вторую очередь - перерабатывающий завод. Его мощность - 5 тысяч тонн утиного мяса в год.

Владелец предприятия - Геннадий Мешков, директор строительной компании "Экспресс", застройщика комплекса "Сердце города" у Центрального рынка.