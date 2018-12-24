2018-12-24T14:37:47+03:00
Происшествия

В Воронеже бывший начальник цеха мехзавода не смог опротестовать свою отсидку

В облсуде согласились с решением коллег из Советского района, что он заслуживает такого наказания за ущерб казне на 111,8 млн.
Юрий КОЗЛОВ
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Бывший начальник цеха явно не ожидал, что окажется в тюрьме.Бывший начальник цеха явно не ожидал, что окажется в тюрьме.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 24 декабря, в Воронежском областном суде приняли решение по апелляции бывшего начальника цеха мехзавода. Напомним, его судили по ч.3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий».

18 октября его приговорили к двум годам колонии общего режима. Кроме того, после выхода на свободу мужчина будет лишен права занимать руководящие должности. В облсуде не увидели никаких «косяков» в работе своих коллег из Советского района. И утвердили приговор.

Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту громкого скандала федерального масштаба. После аварии с грузовым космическим кораблем «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года проверили ракетные двигатели и выяснили, что во время их производства был использован припой с содержанием палладия вместо обычного материала. Мало того, что был попусту растрачен драгметалл, да еще и функции свои он выполнял далеко не так надежно, как обычный. Пришлось делать демонтаж 57 входящих в состав двигателей газогенераторов (брак в итоге обнаружили в 24-х). Ущерб казне составил 111,8 млн. рублей.

В свое оправдание экс-руководитель заявил, что в 2015 году у него была на больничном кладовщица, а другая уволилась. В результате контроль над кладовой был очень ослаблен. Когда кладовщица вернулась с больничного, вскоре была обнаружена недостача почти 300 граммов припоя с палладием. Тогда начальник цеха предложил списать пропажу якобы как израсходованную во время опытно-экспериментальных работ. Что и было сделано. При этом руководитель уверял, что не мог даже представить, что припой попадет в ракетные двигатели, а полагал, что их кто-то похитил. Свое молчание он пояснил опасением, что его за эту недоработку уволят. Любопытно, что пока не был оглашен приговор Советского районного суда, мужчина продолжал работать заместителем начальника цеха.

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