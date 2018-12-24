Банда угонщиков из Воронежа собрала пять чужих машин

СЕГОДНЯ 14:27 2018-12-24T14:31:32+03:00

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"Руки на капот!" - приказали возникшие из ниоткуда полицейские, и двое мужчин подчинились. 37-летний житель Верхнехавского района, судимый за оборот наркотиков и преступление против половой неприкосновенности, а также его 42-летний подельник из Лискинского района поставили на поток угон автомобилей из воронежских дворов. С сентября по декабрь совершили пять преступлений!

- Они использовали специальное оборудование для повреждения замка и запуска двигателя, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - При совершении преступлений использовали машину сопровождения - "Киа-Спортейж". Перегоняли машины на частную территорию знакомых и родственников в Воронежской и Липецкой областях.

Все автомобили в итоге нашли. На фотографиях, представленных полицией, видны "Лада-Гранта", "Хендэ-Акцент". Сейчас подозреваемые в изоляторе, впереди - суд.