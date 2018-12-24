2018-12-24T13:31:00+03:00
Общество

Под Воронежем на фото попала ужасно ржавая скорая с надписью «Губернаторская программа»

В комментариях есть высказывания, что она еще ездит на вызовы
Яков СТРОГОВ
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Ржавая скорая. если верить комментариям, до сих пор ездит на вызовы.Ржавая скорая. если верить комментариям, до сих пор ездит на вызовы.Фото: "Типичный Воронеж".
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В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото сильно проржавевшей скорой, на борту которой написано «Губернаторская программа». И подпись соответствующая: «Губернаторская программа, которую мы заслужили, видимо».

В комментариях к фото некоторые пользователи выразили сомнение, что такое «корыто» до сих пор работает, высказали предложение, что его сняли в каком-то дворе, где машина догнивает свой век. Однако эта версия получила мгновенный ответ. Дескать, до сих пор ездит скорая на вызовы в селе Рогачевка Новоусманского района.

Если это, действительно, так, это повод для администрации района задуматься об обновлении медицинского автопарка.

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