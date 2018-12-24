2018-12-24T12:39:00+03:00
Происшествия

В Воронежской области столкнулись два «Мерседеса»: двое погибли, семеро ранены

ДТП случилось в Богучарском районе около 11 часов
Юрий КОЗЛОВ
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Семь человек попали в больницу.Семь человек попали в больницу.Фото: из архива «КП»
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В понедельник, 24 декабря, около 11 часов на 773 километре трассы «Дон» в Богучарском районе врезались друг в друга легковой автомобиль «Мерседес» с полуприцепом и микроавтобус той же марки (не рейсовый). По предварительным данным, не справился с управлением 39-летний житель Ставропольского края, руливший иномаркой с полуприцепом. Последствия аварии были ужасными.

- Двое мужчин погибли, семь отвезли в больницу, среди них водитель микроавтобуса. На месте ЧП работают полицейские, которые устанавливают все обстоятельства аварии, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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