Как воронежец лишился вещей, оставленных в ячейке супермаркета

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-24T12:30:38+03:00

Женщине, которая унесла его пакет, грозит пять лет заключения

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Эта новость заставит вас хорошенько задуматься, когда вы будете в очередной раз оставлять ценные вещи в камере хранения супермаркета. 45-летний житель Воронежа пришел в полицию, когда лишился пакета с продуктами. Груз он оставлял в магазине на улице Циолковского. Администрация супермаркета, как водится, развела руками: ответственности не несем!

Стражи порядка посмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли подозреваемую - 34-летнюю судимую даму. Вскоре ее задержали.

- Женщина увидела, что один из покупателей неплотно закрыл дверцу ячейки. Дождавшись, когда мужчина уйдет, она забрала пакет с продуктами, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

За кражу из ячейки ей грозит до пяти лет лишения свободы.