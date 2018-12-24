Как воронежец лишился вещей, оставленных в ячейке супермаркета
Эта новость заставит вас хорошенько задуматься, когда вы будете в очередной раз оставлять ценные вещи в камере хранения супермаркета. 45-летний житель Воронежа пришел в полицию, когда лишился пакета с продуктами. Груз он оставлял в магазине на улице Циолковского. Администрация супермаркета, как водится, развела руками: ответственности не несем!
Стражи порядка посмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли подозреваемую - 34-летнюю судимую даму. Вскоре ее задержали.
- Женщина увидела, что один из покупателей неплотно закрыл дверцу ячейки. Дождавшись, когда мужчина уйдет, она забрала пакет с продуктами, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.
За кражу из ячейки ей грозит до пяти лет лишения свободы.