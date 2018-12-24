2018-12-24T11:01:46+03:00
Происшествия

Массовая авария в Воронежской области: столкнулись четыре автомобиля и автобус, есть погибший

До приезда медиков скончался водитель "Шевроле-Нивы"
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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В воскресенье, 23 декабря, в Бобровском районе произошло сразу три массовых ДТП с погибшими. О двух случаях мы уже рассказали: три грузовика столкнулись на трассе (один погибший, двое пострадавших), три легковушки врезались друг в друга в селе (одна погибшая, один пострадавший).

В 19.20 произошла еще одна авария на М-4 "Дон". Водитель МАЗа, который ехал со стороны Москвы в сторону Ростова-на-Дону, не успел затормозить, когда впереди возник затор. Грузовик врезался в остановившийся впереди автомобиль "Скания" с прицепом. После этого МАЗ ударил "Шевроле-Ниву", та отлетела в грузовик "Даф", тот двинулся вперед и протаранил автобус "Ван-Хул".

По сообщению ГУ МВД по Воронежской области, 29-летний водитель "Нивы" скончался. Стражи порядка проводят проверку по факту ДТП.

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