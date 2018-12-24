2018-12-24T10:37:01+03:00
Происшествия

Под Воронежем насмерть сбили мужчину

Полиция проводит проверку по факту аварии в поселке Латная
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архиваФото из архиваФото: Наталья ПОПОВА
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В поселке Латная Семилукского района произошло смертельное ДТП. Примерно в 22.00 на обходе Воронежа 31-летний водитель "Нивы-Шевроле" не справился с управлением и сбил пешехода, 36-летнего мужчину. Как говорят в ГУ МВД по Воронежской области, пешеход скончался до приезда скорой.

В полиции сейчас проводят проверку по факту аварии. Предстоит выяснить, где находился пешеход и какую ошибку совершил водитель.

Добавим, что в области за сутки зарегистрировано 103 ДТП, из них в Воронеже - 65, на федеральных трассах – 9, в районах – 29. О самых серьезных случаях мы уже рассказали: три грузовика столкнулись на трассе (один погибший, двое пострадавших), три легковушки врезались друг в друга в селе (одна погибшая, один пострадавший).

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