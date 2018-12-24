2018-12-24T10:27:22+03:00
Происшествия

Женщина погибла в столкновении трех легковушек в Воронежской области

"Мицубиши" пошел на обгон, врезался в "Ауди", а потом в "десятку"
Виктор ПАВЛОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В воскресенье, 23 декабря, примерно в 14.50 в Бобровском районе произошла автомобильная авария с серьезными последствиями. Об этом сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

В селе Шестаково 34-летний водитель "Мицубиши-Галант" выехал на встречную. Мужчина не разъехался с автомобилем "Ауди-100", который двигался в лоб. Произошел удар. "Мицубиши" выбросило на свою полосу, где он врезался в "десятку" (которую, видимо, и обгонял).

- Водитель автомобиля "Ауди-100", 41-летняя женщина, скончалась на месте происшествия. Пассажир автомобиля "Мицубиши-Галант", 38-летний мужчина, госпитализирован, - сообщают в полиции. По факту аварии там начали проверку.

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