2018-12-24T10:01:56+03:00
Общество

Воронежский аэропорт в тумане: задерживают рейсы

Самолет из Турции и вовсе отменили
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Виктория МИНАЕВА
Изменить размер текста:

Туман вмешался в работу международного аэропорта "Воронеж" и изменил планы сотен людей. Из-за погодных условий сегодня откладывали и отменяли рейсы.

На электронном табло воздушной гавани отмечено, что утренний рейс в Москву ("Шереметьево") отложили на полчаса. Другой полет в столицу ("Внуково") был перенесен на два часа. Больше часа ждали вылета пассажиры одного из рейсов до Санкт-Петербурга ("Пулково"). Возникали трудности и на прием самолетов. Как следует из информации на сайте аэропорта, был отменен рейс из Стамбула.

Ближайший вылет должен состояться в 10.20. Это самолет в московский аэропорт "Домодедово". Будем следить за тем, удастся ли вылететь без существенных задержек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Массовая авария в Воронежской области: столкнулись четыре автомобиля и автобус, есть погибший
Под Воронежем насмерть сбили мужчину
Женщина погибла в столкновении трех легковушек в Воронежской области
Три грузовика столкнулись на трассе в Воронежской области: один погибший, двое пострадавших
Когда очнется от спячки светофор у воронежского Памятника Славы?
Брянские чиновники увольняются из-за путевок в Турцию, воронежские - во Францию
Последняя рабочая неделя года в Воронеже будет снежно-дождливой
В Воронеже Сузуки сбил 11-летнюю девочку
В Воронежские дома возвращается тепло после коммунальной аварии
Спасатели вытащили воронежца из водохранилища
За две ночи с воронежских улиц вывезли больше 4300 кубометров снега
В Воронеже нашелся 80-летний пенсионер
На воронежской трассе столкнулись три грузовика
В центре Воронежа столбики преградили автохамам въезд на тротуар
В Воронеже до четверга будет идти снегопад