Воронежский аэропорт в тумане: задерживают рейсы

СЕГОДНЯ 10:00 2018-12-24T10:01:56+03:00

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Туман вмешался в работу международного аэропорта "Воронеж" и изменил планы сотен людей. Из-за погодных условий сегодня откладывали и отменяли рейсы.

На электронном табло воздушной гавани отмечено, что утренний рейс в Москву ("Шереметьево") отложили на полчаса. Другой полет в столицу ("Внуково") был перенесен на два часа. Больше часа ждали вылета пассажиры одного из рейсов до Санкт-Петербурга ("Пулково"). Возникали трудности и на прием самолетов. Как следует из информации на сайте аэропорта, был отменен рейс из Стамбула.

Ближайший вылет должен состояться в 10.20. Это самолет в московский аэропорт "Домодедово". Будем следить за тем, удастся ли вылететь без существенных задержек.