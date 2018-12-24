Когда очнется от спячки светофор у воронежского Памятника Славы?

СЕГОДНЯ 09:07 2018-12-24T09:13:50+03:00

На оживленном перекрестке который день движение идет по знакам

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Воронежские автомобилисты разводят руками: "Как же так?" На одном из самых оживленных перекрестков города несколько дней не работает светофор! Речь о пересечении улицы Хользунова и Московского проспекта. У Памятника Славы еще с пятницы движение идет по знакам.

В подразделении "Центра организации дорожного движения", которое отвечает за светофоры, пояснили:

- Аварийная бригада выезжала к этому объекту в пятницу. К сожалению, тогда не получилось закончить ремонт. Мы вернулись к работам. Сегодня уже к обеду светофор должен заработать.

На время подготовки публикации (9.00) на "Яндекс.Картах" перекресток значится красным. Затруднено движение по Московскому проспекту в сторону центра.

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На перекрестке Хользунова и Московского проспекта существует некое противоречие между разметкой… и действительностью. Все знаки указывают на то, что это самый обычный перекресток, но белые черточки на асфальте ведут по кругу. (читать далее)