Когда очнется от спячки светофор у воронежского Памятника Славы?
Воронежские автомобилисты разводят руками: "Как же так?" На одном из самых оживленных перекрестков города несколько дней не работает светофор! Речь о пересечении улицы Хользунова и Московского проспекта. У Памятника Славы еще с пятницы движение идет по знакам.
В подразделении "Центра организации дорожного движения", которое отвечает за светофоры, пояснили:
- Аварийная бригада выезжала к этому объекту в пятницу. К сожалению, тогда не получилось закончить ремонт. Мы вернулись к работам. Сегодня уже к обеду светофор должен заработать.
На время подготовки публикации (9.00) на "Яндекс.Картах" перекресток значится красным. Затруднено движение по Московскому проспекту в сторону центра.
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